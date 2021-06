England Women vs India Women, Only Test: स्नेह राणा (नाबाद 80) और तानिया भाटिया (नाबाद 44) के बीच नौवें विकेट के लिए हुई 99 रनों की अविजित साझेदारी के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने काउंटी क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन शनिवार को मैच को ड्रॉ करा दिया. इंग्लैंड ने दूसरे दिन नौ विकेट पर 396 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की थी, जबकि भारत की पहली पारी आज पहले सत्र में 231 रनों पर सिमट गई और इससे इंग्लैंड को 165 रनों की बड़ी बढ़त हासिल हुई, जिसके बाद उसने भारत को फोलोऑन खेलने पर मजबूर कर दिया. लेकिन भारतीय टीम ने फोलोऑन उतारने के बाद अच्छी खासी बढ़त भी ले ली और फिर मैच को ड्रॉ भी करा दिया.

भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में चायकाल तक आठ विकेट पर 243 रन बना लिए हैं थे और चायकाल तक लग रहा था कि भारत की हार निश्चित है. लेकिन इसके बाद आखिरी सत्र में स्नेह राणा और तानिया भाटिया ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मैच ड्रॉ करने में कामयाब रहीं. भारतीय टीम ने आठ विकेट पर 344 रन बनाकर मैच ड्रॉ कराया.

That was some batting from Sneh Rana & Taniya Bhatia who showed resilience to help #TeamIndia secure a draw🔝

Top-notch effort from 🇮🇳.👏🏻 #ENGvIND

Sneh Rana – 8️⃣0️⃣*

Taniya Bhatia – 4️⃣4️⃣*

Their partnership 🤝🏻 – 1️⃣0️⃣4️⃣*

OUTSTANDING 👌🏻💪🏻

Scorecard 👉 https://t.co/Em31vo4nWB pic.twitter.com/oHYcqciFAM

— BCCI Women (@BCCIWomen) June 19, 2021