इस लीग में दिखेगा रसेल, गेल, हरभजन, अफरीदी और शाकिब जैसे स्टार खिलाड़ियों का जलवा

मुंबई| आगामी ग्लोबल T20 कनाडा 2023 के लिए बुधवार को तैयार मार्की खिलाड़ियों सूची में आंद्रे रसेल, क्रिस गेल, हरभजन सिंह, शाहिद अफरीदी और शाकिब अल हसन शामिल हैं. लीग, जो चार सत्रों में पहली बार वापसी कर रही है, 20 जुलाई से 6 अगस्त तक ब्रैम्पटन, ओंटारियो में खेली जाएगी. इसमें 18 दिनों के दौरान 25 मैच खेलने वाली छह फ्रेंचाइजी शामिल होंगी.

विन्निपेग हॉक्स और एडमोंटन रॉयल्स, दो फ्रेंचाइजी जो 2019 में टूर्नामेंट में थीं, अब मौजूद नहीं हैं और अब उनकी जगह क्रमश: सरे जगुआर और मिसिसॉगा पैंथर्स ने ले ली है. प्रत्येक टीम में पूर्ण और आईसीसी सहयोगी सदस्य देशों के 16 खिलाड़ी शामिल हैं. इन दस्तों में छह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें दो मार्की स्टार, एसोसिएट नेशंस के चार खिलाड़ी और छह कनाडाई क्रिकेटर शामिल हैं.

शाकिब, रसेल और क्रिस लिन मॉन्ट्रियल टाइगर्स के लिए खेलेंगे. हरभजन इस सीजन में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम के साथ ब्रैम्पटन वॉल्व्स में नजर आएंगे. टोरंटो नेशनल्स में न्यूजीलैंड के भरोसेमंद बिग हिटर कॉलिन मुनरो के साथ अफरीदी शामिल होंगे, जबकि मिसिसॉगा पैंथर्स में गेल और शोएब मलिक शामिल होंगे.

सरे के पास पाकिस्तान के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद के साथ-साथ दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स होंगे, जबकि वैंकूवर नाइट्स ने पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और दक्षिण अफ्रीका के ताबड़तोड़ बल्लेबाज रासी वैन डेर डूसन को इस संस्करण के लिए अपने मार्की पिक्स के रूप में नामित किया है.

The Universe Boss - Chris Gayle is here to light up the six with the Mississauga Panthers ?

Get ready to witness one last round with the greatest of the modern game!

#GameOn #GT20Canada #GT20Season3 #GT20CanadaDraft pic.twitter.com/YtpmioK3tD

— GT20 Canada (@GT20Canada) June 13, 2023