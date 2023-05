IPL 2023: गिल का टूट गया दिल जब पहले IPL शतक से रह गए 6 रन दूर

गुजरात टाइटंस ने रविवार को IPL 2023 के 51वें मैच में रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की धमाकेदार पारी की बदौलत लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ 227/2 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. रिद्धिमान साहा ने 43 गेंदों पर 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 81 रनों की पारी खेली. वहीं, शुभमन गिल अपने शतक से महज 6 रन दूर रह गए. गिल ने 51 गेंदों पर 2 चौके और 7 छक्कों के दम पर नाबाद 94 रनों की पारी खेली. इसके साथ ही गिल के पहले IPL के शतक का इंतजार और भी लंबा हो गया.

इस सीजन गिल का बल्ला आग उगल रहा है. वह 11 पारियों में 46.90 की औसत और 143.42 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 469 रन बना चुके हैं और इस सीजन दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

IPL 2023 में सबसे ज्यादा रन

गिल ने साहा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 142 रनों की साझेदारी की जो इस सीजन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है. पहले नंबर पर कोहली और डुप्लेसी के बीच हुए 148 रनों की साझेदारी है.

100-run partnership comes up between Saha & Gill ??

Live - https://t.co/le9e6Qkbmi #TATAIPL #GTvLSG #IPL2023 pic.twitter.com/Imx3VlDhbf

— IndianPremierLeague (@IPL) May 7, 2023