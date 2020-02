हनुमा का शतक, पुजारा चूके, पृथ्वी-शुबमन का नहीं खुला खाता, पंत 7 रन बनाकर आउट

Tour Match, India tour of New Zealand at Hamilton: भारतीय क्रिकेट टीम के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले एकमात्र तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच में तैयारियों को परखने का सुनहरा मौका है. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने शुक्रवार को हैमिल्टन में न्यूजीलैंड इलेवन के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन पूरी टीम पहली पारी में 263 रन पर ढेर हो गई.

IPL 2020: क्या नया लोगो विराट कोहली की कप्तानी वाली RCB फ्रेंचाइजी की किस्मत बदल पाएगा?

भारत की ओर से हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) ने 182 गेंदों पर 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 101 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए वहीं टीम इंडिया की ‘नई दीवार’ चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने 93 रन की पारी खेली जिसमें 11 चौके और 1 छक्का शामिल था.

पृथ्वी, शुबमन, साहा और अश्विन खाता भी नहीं खोल सके

युवा ओपनर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) मैच के पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर स्कॉट कुगेलिन के शिकार हो गए. कुगेलिन ने पृथ्वी को रचिन रविंद्र के हाथों कैच कराया. ये युवा सालमी बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल सका.

पृथ्वी शॉ और शुबमन गिल खाता खोले बगैर लौटे पवेलियन, मयंक 1 रन बनाकर हुए आउट

चोटिल रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की जगह टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वॉड में शामिल किए गए युवा शुबमन गिल (Shubman Gill) भी पहली पारी में फ्लॉप रहे. गिल के रूप में कुगेलिन ने अपना दूसरा शिकार किया. गिल भी अपना खाता खोलने में असफल रहे. रविचंद्रन अश्विन (R Ashwin) को ईश सोढ़ी ने जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा (Wridhiman Saha) को गिब्सन ने शून्य के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई.

3 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू सके

भारत की ओर से हनुमान विहार और चेतेश्वर पुजारा के बाद अजिंक्य रहाणे एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने दहाई का आंकड़ा छूआ. 8 बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचने में असफल रहे. रिषभ पंत (Rishabh Pant) 7 रन बनाकर आउट हुए. ओपनर मयंक अग्रवाल एक रन बनाकर आउट हुए.

195 रन की साझेदारी की हनुमा विहारी और पुजारा ने

हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा ने पांचवें विकेट के लिए 195 रन की साझेदारी की. एक समय भारतीय टीम 38 रन के कुल स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी. न्यूजीलैंड इलेवन की ओर से कुगेलिन और सोढ़ी ने 3-3 विकेट चटकाए जबकि नीशम के खाते में एक विकेट गया.