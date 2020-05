Mother’s Day 2020: दुनिया में हर किसी की जिंदगी में मां की सबसे अहम भूमिका होती है. इंटरनेशनल ‘मदर्स डे’ के मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) , ‘वेरी-वेरी स्पेशल’ के नाम से विख्यात वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman), मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने अपनी माताओं को उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया. ‘मदर्स डे’ हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को आता है. आज यानी 10 मई को ‘मदर्स डे’ है. ये दिन मां का होता है. इस दिन को उनके प्रति सम्मान जताने के लिए मनाया जाता है.

सहवाग ने अपने सोशल मीडिया के ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर लिखा, ‘एक मां का प्यार आपको मिलने वाला प्यार है चाहे आप इसके लायक हो या नहीं. मां जैसा कोई नहीं. हर एक दिन मदर्स डे है.’

A mother’s love is a love you get, whether you deserve it or not. Maa jaisa koi nahi.

अलग-अलग खेलों में अपना परचम लहरा चुके खिलाड़ियों के लिए आज भी उनकी मां के लिए अनमोल स्थान है. किसी ने इन खिलाड़ियों के साथ रात-रात भर जागकर उनको खेल में परिपक्व बनाया तो किसी ने इनके बुरे वक्त में हमेशा साथ दिया.

विराट बोले- प्रैक्टिस से ज्‍यादा मेरा फोकस मानसिक पहलू पर रहता है, शुक्र है कोरोना के बीच मैं…

लक्ष्मण ने ट्वीट किया, जब आप अपनी मां को देखते हैं तो आप उसमें शुद्ध प्रेम को देख रहे होते हैं. मेरे जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए मेरी अम्मा का धन्यवाद. अम्मा को और सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे.’

When you are looking at your mother, you are looking at the purest love you will ever know. Thank you Amma for being the rock in my life. #HappyMothersDay to you and all the moms out there

तेंदुलकर ने ट्ववीट कर मां का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मास्टर ब्लास्टर को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां हर किसी के लिए आसान नहीं है.

You are AAI to me because, besides everything else you are Always Amazing & Irreplaceable.

Thank you for everything you have done for me.

Happy #MothersDay Aai. pic.twitter.com/UVQeMMmRjX

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 10, 2020