वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद हरमनप्रीत कौर ने जोड़ा हाथ, सोशल मीडिया पर लिखा यह पोस्ट

भारतीय महिला टीम को टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा. इसी के साथ ही टीम इंडिया का विश्व कप जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया. भारत की इस हार के बाद टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित तमाम खिलाड़ी रोते हुए भी नजर आए थे. हरमनप्रीत कौर ने आंसु को छुपाने के लिए काला चश्मा लगाया था. हार के बाद टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. हार के 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया कहा है.

हरमनप्रीत कौर ने सोशल मीडिया पर लिखा...यह मैसेज दुनिया भर में हमारी सभी प्रशंसक के लिए है, जिन्होंने विश्व कप में हमारा सपोर्ट किया. हमारे सफर में विश्वास करने के लिए आपका आभार. मैं जानती हूं कि क्रिकेट प्रशंसक के रुप में टीम की हारते देखना दुखद है, मगर मैं यह कहना चाहती हूं कि हम मजबूती से वापसी करेंगे.

हरमनप्रीत कौर ने इस ट्वीट के साथ हाथ जोड़ने का सिंबल और इंडियन फ्लैग को लगाया है.

This is for all our fans across the globe who have supported us throughout this World Cup . I thank you for believing in our journey. I know as a cricket fan it’s sad to see your team loose . All I can say is that we will come back strongly and put a great show out there .????