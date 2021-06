भारतीय महिला टीम की टी20 कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैच खेलना चाहती हैं, क्योंकि खेल के इस प्रारूप में टीम को पिछले कुछ वर्षों में काफी कम मुकाबले खेलने को मिले हैं. भारतीय महिला टीम सात वर्षों के बाद मेजबान इंग्लैंड से एक टेस्ट मैच खेलेगी जो 16 जून से ब्रिस्टल में शुरू होगा.

हरमनप्रीत ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की वेबसाइट पर पोस्ट किये वीडियो में टीम की साथी जेमिमा रोड्रिग्स से कहा, ‘‘यह शानदार अहसास है. टेस्ट मैच खेलना एक सपना है. मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैच खेलना चाहती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि हम ऐसा करना जारी रखेंगे. इंग्लैंड से लाल गेंद से खेलना चुनौतीपूर्ण है और हम इसके बारे में काफी उत्साहित होंगे.’’

