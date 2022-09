Ind vs Pak Dream11 Team Prediction: जानें क्या हो सकती है भारत-पाक मैच की बेस्ट ड्रीम-11, किसे चुनें कप्ता

IND vs PAK Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips India vs Pakistan Asia Cup 2022: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Today’s T20 Match at Dubai International Cricket Stadium 7:30 PM IST September 4 Sunday. Here is the India vs Pakistan Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and IND vs PAK Dream11 Team Prediction, IND vs PAK Fantasy Cricket Prediction Test game, IND vs PAK Probable XIs India vs Pakistan T20I, Fantasy Cricket Prediction – India vs Pakistan, Fantasy Playing Tips, भारत बनाम पाकिस्तान ड्रीम इलेवन, एशिया कप 2022 सुपर फोर, मैच 2

IND vs PAK Dream11 Team Prediction: ग्रुप स्टेज में 5 विकेट से धूल चटाने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान का सामना करने के लिए तैयार है। इससे पहले 28 अगस्त को दोनों टीमों का दुबई के मैदान पर आमना-सामना हुआ था जिसमें भारत ने बाजी मारी थी। हालांकि तब लेकर अब तक दोनों टीमों में काफी बदलाव हो चुका है। भारत के रविंद्र जडेजा चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शहनवाज दहानी आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं। आइये जानते हैं इस मुकाबले की बेस्ट ड्रीम इलेवन टीम…

IND vs PAK TOSS: पाकिस्तान vs भारत मुकाबले का टॉस 04 सितंबर रविवार को शाम 7.00 बजे (IST) होगा।

समय: शाम 7:30 बजे (IST)

स्थान: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

IND vs PAK Dream11 Team

विकेटकीपर- मोहम्मद रिजवानी

बल्लेबाज- सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली (उपकप्तान), फखर जमान, बाबर आजम

ऑलराउंडर- हार्दिक पांड्या (कप्तान), मोहम्मद नवाज, शादाब खान

गेंदबाज- भुवनेश्वर कुमार, नसीम शाह, अर्शदीप सिंह

IND vs PAK संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: रोहित शर्मा (c), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अवेश खान, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह

पाकिस्तान: मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), बाबर आजम (c), फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, शादाब खान, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, हसन अली/मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह

