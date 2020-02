भारतीय बल्लेबाजों का न्यूजीलैंड की पिचों पर खराब प्रदर्शन शनिवार से शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भी जारी रहा और इसी पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा है कि अगर भारतीय टीम को महान टीम बनना है तो उसे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में जीतना होगा।

वॉन ने ट्विटर पर लिखा, “न्यूजीलैंड, भारत को सीख दे रही है कि उन परिस्थितियों में कैसे खेला जाता है जहां गेंद हवा में लहरती है.. अगर भारत, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में जीतना शुरू नहीं करता है तो वो महान टीम नहीं बन सकती।”

NZ giving India a lesson in how to play in conditions where the ball moves through the air … They can’t be regarded as a great team till they start winning in places like NZ & England .. #NZvsIND

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 29, 2020