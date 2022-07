बर्मिंगम: भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड में है। टीम एजबेस्टन में मेजबान देश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पिछले साल बचा मुकाबला खेल रही है। मैच के चौथे दिन भारतीय फैंस को स्टेडियम के भीतर नस्लवादी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा।

भारतीय फैंस ने विजुअल्स और मेसेज सोशल मीडिया पर साझा किए हैं जिसमें उन्होंने बर्मिंगम की इस घटना के बारे में बताया है। इंग्लैंड ऐंड वेल्स क्रकिटे बोर्ड और वॉरविकशर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है और वायदा किया है कि पूरी घटना की जांच की जा रही है।

Racist behaviour at @Edgbaston towards Indian fans in block 22 Eric Hollies. People calling us Curry C**ts and paki bas****s. We reported it to the stewards and showed them the culprits at least 10 times but no response and all we were told is to sit in our seats. @ECB_cricket pic.twitter.com/GJPFqbjIbz

एक भारतीय फैन ने ट्वीट किया, ‘एजबेस्टन ब्लॉक 22 एरिट होलिस में भारतीय फैंस के साथ नस्लवादी टिप्पणी की गई। लोग हमें करी C**ts और पाकी bas****s कह रहे थे। हमने वहां मौजूद अधिकारियों को रिपोर्ट किया और उन्हें कम से कम 10 बार उन लोगों को दिखाया लेकिन कोई मदद नहीं की गई। हमें बस अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहा गया। @ECB_Cricket।’

We are very concerned to hear reports of racist abuse at today’s Test match. We are in contact with colleagues at Edgbaston who will investigate. There is no place for racism in cricket

इस ट्वीट के बाद कई फैंस ने इस घटना पर निराशा व्यक्त की। ईसीबी ने भी टि्वटर पर बताया कि मामले की जांच जारी है।

This is incredibly sad and disturbing to hear, I sat in the Hollis today and had a fantastic day chatting and interacting with both England and Indian fans… I really hope @Edgbaston and @ECB_cricket can find the culprits and they are righty reported to the police.

