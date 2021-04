Indian Premier League 2021, Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 12th Match: यहां देखें CSK vs RR मैच

IPL 2021, CSK vs RR, Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 12th Match Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports Live, Disney+Hotstar Live Cricket: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच सीजन का 12वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जाना है. तीन बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स अपनी पहली जीत दर्ज करने के बाद जब आपस भिड़ेंगी, तो उनकी कोशिश इसी लय को जारी रखने की होगी. महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने जहां पंजाब किंग्स के खिलाफ आसान जीत दर्ज की तो वहीं राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर में जीत से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दो अंक जुटाए. दोनों टीमें अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी जीत दर्ज करना चाहेंगी.

Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals Head To Head Record: दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 23 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें चेन्नई का पलड़ा भारी नजर आया है. चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक इस टीम के विरुद्ध 14 मैच जीते हैं. वहीं राजस्थान को 9 मुकाबलों में जीत नसीब हो सकी है.

जानिए कब और कहां, किस वक्त शुरू होगा Chennai Super Kings और Rajasthan Royals के बीच सीजन का 12वां मैच?

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जाएगा, जिसमें टॉस शाम 7, जबकि इसके आधे घंटे बाद मैच की शुरुआत होगी.

कहां देख सकेंगे Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 12th Match मैच का सीधा प्रसारण?

इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देखा जा सकता है.

Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए क्या करें?

Disney+Hotstar पर राजस्थान-चेन्नई के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

Chennai Super Kings और Rajasthan Royals की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

चेन्नई सुपर किंग्स: महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, केएम आसिफ, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, फाफ डु प्लेसी, इमरान ताहिर, एन जगदीशन, कर्ण शर्मा, लुंगी एनगिडि, मिशेल सेंटनर, रवींद्र जडेजा, रितुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, सैम कर्रन, आर साईं किशोर, मोईन अली, के गौतम, चेतेश्वर पुजारा, हरिशंकर रेड्डी, भागनाथ वर्मा, सी हरि निशांत.

राजस्थान रॉयल्स: संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर, बेन स्टोक्स, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, अनुज रावत, रियान पराग, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, श्रेयस गोपाल, मयंक मार्कंडेय, जोफ्रा आर्चर, एंड्रयू टाइ, जयदेव उनादकट, कार्तिक त्यागी, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी करियप्पा, लियाम लिविंगस्टोन, कुलदीप यादव, आकाश सिंह.