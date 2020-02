इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन के शेड्यूल का ऐलान होते ही फैंस अपनी पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों को मैदान पर एक-दूसरे का मुकाबला करते देखने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन दो टीमें तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही एक दूसरे से भिड़ गईं, हम बात कर रहे हैं आईपीएल की सबसे पहली विजेता राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की।

दरअसल आरसीबी ने बोर्ड के आईपीएल शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान करने से कुछ समय पहले ही आईपीए 2020 में अपनी टीम का शेड्यूल पोस्ट कर दिया। लेकिन इस पोस्ट में आरसीबी ने राजस्थान फ्रेंचाईजी के जिस लोगो इस्तेमाल किया, वो उन्हें पसंद नहीं आया।

We will wait for @BCCI‘s official announcement on the fixtures, but for any franchises releasing early, this is our logo.https://t.co/haShMYzBHS pic.twitter.com/KSRDaha24X

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) February 15, 2020