भारतीय क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप में सफर समाप्त हो चुका है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हारने के साथ ही टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना एक बार फिर चकनाचूर हो गया। भारत ने इंग्लैंड को 169 रनों का लक्ष्य दिया था जिसे इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए 16 ओवर में हासिल कर लिया। इस तरह इंग्लैंड ने 16 ओवर में 170 रन बनाते हुए भारत पर 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की और फाइनल में अपनी जगह पक्की की।

सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार से जहां भारतीय फैंस निराशा में डूब गए तो वहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुछ लोगों ने भारतीय टीम पर तंज कसना शुरू कर दिया। टीम इंडिया का मजाक उड़ाने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जो भारतीय क्रिकेट फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।

शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, ‘रविवार को 152/0 vs 170/0’. ये ट्वीट भारतीय टीम का मजाक उड़ाने वाला है क्योंकि 2021 में पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट खोए 152 रनों का लक्ष्य हासिल किया था और भारत पर 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। ये वर्ल्ड कप में पहली बार था जब पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जीत मिली थी।

वहीं, 170/0 का मतलब इंग्लैंड की भारत पर 10 विकेट से जुड़ा है। इंग्लिश टीम ने भारत को सेमीफाइनल में 10 विकट से करारी शिकस्त दी और 169 रनों का टारगेट हासिल करते हुए 170 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। फाइनल में अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा।

Aap mein or hum mein fark yehi hai. Hum apni khushi se khush or aap dusre ke taklif se. Is liye khud ke mulk ko behtar karne pe dhyan nahi hai.

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 12, 2022