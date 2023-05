VIDEO: IPL के 100वें मैच में इशांत शर्मा ने दिखाया कमाल, धवन और लिविंगस्टोन का किया शिकार

दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर इशांत शर्मा ने पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन का शिकार बनाया, भारतीय सरजमीं पर आईपीएल में इशांत ने पहली बार धवन को आउट किया है. इशांत शर्मा ने फुल लेंथ गेंद लेग स्टंप पर पटकी, जिसे शिखर ने स्क्वेयर लेग की तरफ खेला, मगर वहां मौजूद राइली रुसो ने इस कैच को आसानी से लपक लिया.

वहीं पांचवें ओवर की पहली गेंद पर इशांत शर्मा ने लियम लिविंगस्टोन को अपना शिकार बनाया. 135 की स्पीड से आई आफ स्टंप की लाइन की गेंद को लिविंगस्टोन ने घुमाने की कोशिश की, मगर बॉल बल्ले से कनेक्ट हो नहीं हो सकी और लिविंगस्टोन बोल्ड हो गए.

यहां देखें वीडियो:

TIMBER!

Ishant Sharma at his very best ??@ImIshant continues to shine on his special occasion ??#TATAIPL | #DCvPBKS pic.twitter.com/CaKCkuvsJU

— IndianPremierLeague (@IPL) May 13, 2023