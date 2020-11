Lanka Premier League 2020: दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी तेज गेंदबाज डेल स्टेन श्रीलंका के घरेलू लंका प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट में कैंडी टस्कर्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। लीग में स्टेन के टस्कर्स की ओर से खेलने की पुष्टि फ्रेंचाइजी ने रविवार को सोशल मीडिया पर की।

स्टेन ने हाल में इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में रॉयल चैलैंजर्स बैंगलोर की ओर से खेला था जिसके कप्तान विराट कोहली थे। एलपीएल के पहले एडिशन का आयोजन 26 नवंबर से हंबनटोटा के महिंदा राजपक्षे स्टेडियम में होगा। पहले इसका आयोजन अगस्त में होना था लेकिन कोरोनावायरस महामारी के कारण श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को आयोजन की तारीख में संशोधन करना पड़ा।

See you soon Sri Lanka ??

I’ll be joining up with my team @KandyTuskers later this week

Should be fun to see old friends and compete in some good cricket!

— Dale Steyn (@DaleSteyn62) November 22, 2020