अलूर: मनोज तिवारी रणजी ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में हैं। बंगाल के खेल मंत्री ने अपने फर्स्ट-क्लास करियर की 29वीं सेंचुरी लगाई। मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2022 के सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने एक बार फिर अपने बल्ले का कमाल दिखाया। सेंचुरी बनाने के बाद तिवारी ने जिस अंदाज में सेलिब्रेट किया वह तरीका वायरल हो रहा है।

तिवारी ने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने इस टुकड़े को कैमरे की ओर किया। जब कैमरा जूम किया गया तो उस पर लिखा मेसेज सबके सामने आया। इस पर तिवारी ने अपनी पत्नी और परिवार के लिए प्यारा सा संदेश लिखा था। तिवारी ने लिखा था: ‘आई लव यू, सुष्मिता।’

#ManojTiwary acknowledges family's support by holding a note after scoring a hundred in the #RanjiTrophy semi-final against MP. #BENvMP pic.twitter.com/clhWzoZkMC

