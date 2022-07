T20 क्रिकेट में किसी गेंदबाज की धुनाई होना आम बात है लेकिन कोई गेंदबाज एक मैच में इतने रन लुटा दे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन जाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक उस गेंदबाज के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में सोमरसेट और डर्बीशायर के बीच खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलें में। इस मैच में सोमरसेट के फिरकी गेंदबाज मैटी मैककिर्नन ने अपने 4 ओवर में स्पैल में 40-50 नहीं बल्कि पूरे 82 रन लुटा दिए। उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 20.50 के इकॉनमी रेट से रन लुटाए और अपने नाम एक बड़ा ही शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया।

दरअसल, मैटी मैककिर्नन T20 क्रिकेट के एक मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सरमद अनवर को पीछे छोड़ते हुए ये शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया। सरमद अनवर ने साल 2011 में एक मैच में अपने 4 ओवर के स्पेल में लाहौर लायंस के खिलाफ 81 रन लुटाए थे।

एक T20 मैच में किसी गेंदबाज द्वारा खर्च सर्वाधिक रन

मैककिर्नन के लिए सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात ये रही कि 82 रन लुटान के बावजूद वो इस मैच में एक विकेट भी अपने नाम नहीं कर सके। मैककिर्नन का सबसे महंगा ओवर 34 रनों का रहा जिसमें रिले रोसौव ने पांच छक्के और एक चौका जड़ते हुए ये रन बटोर। उन्होंने अपने पूरे स्पेल में सिर्फ एक डॉट गेंद फेंकी जबकि 8 छक्के और 5 चौके उनकी गेंदबाजी पर पड़े। वहीं, एक वाइड और नो बॉल भी उनके नाम रही।

Last night in #T20Blast Match between Somerset vs Derbyshire

Somerset batting 1st finish with 265/5 in 20overs- 3rd highest total in T20 history and Mattie Mckiernan goes for 82 runs in 4 overs- The Most expensive spell in T20 history. pic.twitter.com/MNuIzWjjeE

— Sumit Raj (@SumitRa00501056) July 10, 2022