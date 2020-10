ऑस्ट्रेलियाई महिला कप्तान मेग लैनिंग ने रचा इतिहास, कोहली भी छूटे पीछे

Meg Lanning Becomes the fastest to 14 hundreds in men’s or women’s cricket: कप्तान मेग लैनिंग के 14वें वनडे शतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम को 4 विकेट से पराजित कर सीरीज अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड की ओर से रखे गए 253 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने 45.1 ओवर में 6 विकेट पर 255 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से राचेल हेंस ने 82 रन की पारी खेली। लैनिंग और हेंस ने दूसरे विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी की। वनडे में ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की ये लगातार रिकॉर्ड 20वीं जीत है। लैनिंग ने अपनी शतकीय पारी के दौरान 96 गेंदों पर 9 चौके और 3 छक्के लगाए वहीं हेंस ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 89 गेंदों पर 13 चौके और एक छक्का जड़ा।

इससे पहले न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को छोड़कर उसका मध्य क्रम और निचला क्रम पूरी तरह से विफल रहा। सोफी डिवाइन ने 115 गेंदों पर सात चौकों और पांच छक्कों की मदद से सबसे अधिक 79 रन की पारी खेली जबकि एमी स्टैरवेट ने 73 गेंदों पर 69 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जेस जोनासेन ने चार विकेट लिए।

लैनिंग ने रचा इतिहास

मेग लैनिंग वनडे में सबसे कम पारी खेलकर 14 शतक बनाने वाली पहली (महिला/पुरुष) खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 82वीं पारी में ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले पुरुष क्रिकेट में सबसे कम पारी खेलकर 14 वनडे शतक जड़ने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला के नाम था जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 84 पारी का सहारा लिया था।

अमला के बाद ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर का नंबर आता है जिन्होंने 98 पारी में 14 वनडे शतक लगाए हैं वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली ने यहां तक पहुंचने के लिए 103 पारियों की मदद ली थी।