पाकिस्तान टीम को 3 मैचों की वनडे सीरीज में मेहमान न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वनडे सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में कीवी टीम ने पाकिस्तान को उसी के घर में हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। इस हार को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान 14 जनवरी को बांग्लादेश पहुंच गए। रिजवान के बांग्लादेश पहुंचने के पीछे की वजह रही बांग्लादेश प्रीमियर लीग जिसमें वह कोमिला विक्टोरियन्स की टीम का हिस्सा हैं।

दिलचस्प बात ये रही कि मोहम्मद रिजवान कोमिला विक्टोरियन्स का चट्टोग्राम में मुकाबला शुरु होने से एक घंटे पहले ही मैदान पर पहुंचे। उन्हें हेलिकॉप्टर के जरिए चट्टोग्राम के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम तक पहुंचाया गया।

मोहम्मद रिजवान के हेलिकॉप्टर से स्टेडियम पहुंचने के फोटोज पाकिस्तान के एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए हैं। पत्रकार ने लिखा, “मोहम्मद रिजवान अपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग मैच से पहले आज हेलीकॉप्टर से पहुंचे।” इन फोटोज में रिजवान को हेलिकॉप्टर से उतरते देखा जा सकता है।

Mohammad Rizwan arriving by helicopter earlier today ahead of his Bangladesh Premier League match #Cricket #BPL pic.twitter.com/i3BwbSgZ4G

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) January 14, 2023