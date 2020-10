जीवा से रेप की धमकी पर बोले अफरीदी, MS Dhoni और उनका परिवार इस तरह के बरताव का हकदार नहीं

भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को दुष्‍कर्म की धमकी मिलने के बाद से हर कोई सकते में है. पेश मामले में आरोपी को गुजरात से गिफ्तार किया जा चुका है. ऐहतियात के तौर पर रांची में धोनी के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. पेश मामले में अब पाकिस्‍तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है.

शाहिद अफरीदी ने कहा, ” मुझे नहीं पता कि धोनी और उनके परिवार पर किस प्रकार के खतरे का पता लगाया गया है लेकिन ये सही नहीं है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए. धोनी वो व्‍यक्ति हैं जिन्‍होंने भारतीय क्रिकेट को नई उंचाइयों तक पहुंचाया है. अपने करियर के दौरान वो जूनियर और सीनियर क्रिकेटर्स को साथ लेकर चले. वो इस तरह के बरताव के हकदार नहीं हैं.”

Shahid Afridi “I don’t know what sort of threats were directed at MS Dhoni & his family but it’s not right & shouldn’t happen. Dhoni’s the person who has taken Indian cricket to new heights. He’s taken junior & senior players along this journey & doesn’t deserve such treatment”

