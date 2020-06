भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि उनमें अब भी बहुत क्रिकेट बाकी है. धोनी ने अपना अंतिम प्रतिस्पर्धी मैच पिछले साल जुलाई में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला था.

टीम इंडिया ने वर्ष 2013 में 23 जून को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड को पांच रन से हराकर खिताब अपने नाम किया था. इस जीत के साथ धोनी क्रिकेट के इतिहास में सभी प्रमुख आईसीसी ट्रॉफी (50 ओवर का विश्व कप, 20 ओवर का विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी) जीतने वाले दुनिया के पहले कप्तान बने थे.

कैफ ने सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा, ‘धोनी तीनों आईसीसी ट्रॉफी-चैंपियंस ट्रॉफी (2013), विश्व कप (2011) और टी विश्व कप (2007) जीतने वाले पहले कप्तान बने. महान कप्तान और एक चैंपियन खिलाड़ी। भारत के सबसे बडे मैच विजेता. मुझे लगता है कि उनके पास अभी भी भारतीय क्रिकेट को देने के लिए बहुत कुछ है.’

On this day, 7 years back, MS Dhoni became the first captain to win all three ICC Trophies—Champions Trophy (2013),World Cup(2011) & WT20 (2007).Fine captain & a champion player. One of India’s greatest match-winners. I feel he still has a lot to offer to Indian cricket @msdhoni pic.twitter.com/gVkp4MZuBL

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 23, 2020