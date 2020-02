न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने टी20 में रचा इतिहास, पुरुष खिलाड़ियों को भी दी मात

Sophie Devine becomes 1st cricketer to hit 5 successive 50-plus scores in T20Is : न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन (Sophie Devine) ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. सोफी की टी20 करियर के पहली तूफानी शतकीय पारी के दम पर मेजबान न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की सीरीज के चौथे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 69 रन से हरा दिया. इसके साथ कीवी टीम सीरीज में 3-1 से आग हो गई है. सीरीज का पांचवां और अंतिम टी20 गुरुवार को डुनेडिन में खेला जाएगा.

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. कीवी टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 171 रन बनाए. ओपनर सोफी ने 65 गेंदों पर 12 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 105 रन की पारी खेली. सूजी बेट्स ने 46 गेंदों पर नाबाद 47 रन बनाए.

सोफी और बेट्स ने दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 142 रन की साझेदारी की. सोफी डिवाइन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 5वीं बार 50 प्लस स्कोर किया है. ये पुरुष या महिला क्रिकेट में एक रिकॉर्ड है. क्योंकि इससे पहले ना तो पुरुष और ना ही किसी महिला बल्लेबाज ने क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में लगातार 5 बार 50 से अधिक का स्कोर किया था.

मिताली राज और ब्रेंडर मैक्कुलम को पीछे छोड़ा

30 वर्षीय सोफी डिवाइन ने भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज, हमवतन ब्रैंडन मैक्कुलम और विंडीज के विस्फोटक ओपनर क्रिस गेल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा जिनके नाम लगातार चार हाफ सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड है.

सूजी बेट्स के क्लब में हुईं शामिल

सोफी डिवाइन टी20 क्रिकेट में शतक जड़ने वाली न्यूजीलैंड की दूसरी महिला क्रिकेटर हैं. इससे पहले सूजी बेट्स भी टी20 में शतकीय पारी खेली चुकी हैं. डिवाइन के नाम 87 टी20 मैचों में 2252 रन दर्ज हैं जिसमें 1 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं.