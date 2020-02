Dream11 Prediction, IND vs NZ 3rd ODI: टीम इंडिया पर मंडराया 'क्लीनस्वीप' का खतरा

Check Dream11 Team India vs New Zealand 2020 3rd ODI India tour of New Zealand, Cricket Prediction Tips For 11 February 2020 Match IND vs NZ : भारतीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार को माउंट माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान में साख बचाने के इरादे से उतरेगी. लगातार दो वनडे गंवाने के बाद टीम इंडिया सीरीज हार चुकी है ऐसे में वह अंतिम मैच को जीतकर आगामी टेस्ट सीरीज में बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ जाना चाहेगी.

कोहली एंड कपंनी ने मौजूदा दौरे पर टी20 सीरीज 5-0 से जीती थी लेकिन वनडे में हालात एकदम उलट गए. पिछली बार 2019 में भारतीय टीम ने यहां वनडे सीरीज 4-1 से जीती लेकिन टी20 सीरीज 2-1 से हार गई थी. पिछली बार भारतीय टीम यहां 2014 में वनडे सीरीज 1-4 से हारी थी.

मैच का समय: सुबह 07:30 (भारतीय समयानुसार)

वेन्यू: बे ओवल, माउंट माउंगानुई

केएल राहुल, टॉम लेथम, विराट कोहली (कप्तान), रॉस टेलर (उप कप्तान), केन विलियमसन, मयंक अग्रवाल, कोलिन डी ग्रैंडहोम, मिचेल सेंटनर, मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल और काइल जैमीसन.

भारतीय स्क्वॉड:

विराट कोहली, पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), मनीष पांडे, रिषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दूबे, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी.

न्यूजीलैंड स्क्वॉड:

टॉम लेथम (कप्तान और विकेटकीपर), मार्टिन गुप्टिल, रॉस टेलर, कोलिन डी ग्रैंडहोम, जिमी नीशम, स्कॉट कुगलेइजन, टॉम ब्लंडेल, हेनरी निकोल्स, मिशेल सेंटनर, हामिश बेनेट, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, काइल जैमीसन, मार्क चैपमैन.

