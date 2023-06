एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, जानिए किस दिन होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाना है जिसका आगाज 31 अगस्त से होगा और फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा. भारत के पाकिस्तान में खेलने से इनकार करने के बाद एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजित कराने का फैसला किया गया है. इस टूर्नामेंट के 9 मैच श्रीलंका में जबकि 4 मैच पाकिस्तान में खेला जाएंगे.

इस बीच एशिया कप को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने एसीसी मेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 (ACC Men’s Emerging Asia Cup 2023) के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. एसीसी मेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 की शुरुआत 14 जुलाई से होने जा रही है.

22 साल के खिलाड़ी को सौंपी कप्तानी

पाकिस्तान ने एसीसी मेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. 22 साल के युवा खिलाड़ी मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंपी गई है. इसके अलावा उमर बिन यूसुफ को टीम का उपकप्तान बनाया गया है. 22 साल के हारिस ने पाकिस्तान के लिए अब तक पांच वनडे और नौ T20I मैच खेले हैं. वह अप्रैल-मई में घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई वनडे और टी20I टीम का हिस्सा थे.

इस दिन IND-PAK की भिड़ंत

भारत और पाकिस्तान की टीमें 16 जुलाई को एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. टूर्नामेंट का आयोजन 14 से 23 जुलाई तक श्रीलंका में होगा. इस टूर्नामेंट में 8 देशों की 'ए' टीमें भाग ले रही हैं. भारत-ए और पाकिस्तान-ए की टीम को नेपाल-ए और श्रीलंका-ए के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है. प्रत्येक ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. पाकिस्तान की टीम अपना पहला मैच 14 जुलाई को नेपाल के खिलाफ खेलेगी. भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला 18 जुलाई को श्रीलंका ए के खिलाफ खेलेगी.

