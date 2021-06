Pakistan Super League 2021, Multan Sultans vs Peshawar Zalmi, Final: मुल्तान सुल्तान (Multan Sultans) ने 24 जून को आबुधाबी में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल (PSL Final 2021) मुकाबले में पेशावर जाल्मी (Peshawar Zalmi) को 47 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है. मुल्तान ने पहली बार पीएसएल टाइटल जीता है. उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड (Islamabad United) 2 बार, जबकि पेशावर जाल्मी (Peshawar Zalmi), क्वेटा ग्लैडिएटर्स (Quetta Gladiators) और कराची किंग्स (Karachi Kings) ने 1-1 बार ट्रॉफी अपने नाम की है.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुल्तान ने 20 ओवरों में 4 विकेट गंवाकर 206 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज शान मसूद ने कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की. मसूद 37, जबकि रिजवान 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इसके बाद शोहेब मकसूद ने रिली रॉसो के साथ तीसरे विकेट के लिए 98 रन जुटाए. शमीन गुल ने 18वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर रॉसो (50) और जे चार्ल्स (0) को आउट किया, लेकिन हैट्रिक से चूक गए. मकसूद ने 35 गेंदों में 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 65 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से समीन गुल और मोहम्मद इमरान ने 2-2 विकेट अपने नाम किए.

Started from the bottom, now we here!@MultanSultans turned their season around in Abu Dhabi and they are now the #HBLPSL6 champions!#MatchDikhao | #MSvPZ pic.twitter.com/M7Tm9WTKYw

