IPL 2023: क्या है राहुल तेवतिया के शानदार फिनिशर बनने का सीक्रेट, हो गया खुलासा

मोहाली: गुजरात टाइटंस को आखिरी ओवर में सात रन चाहिए थे. पहली गेंद पर डेविड मिलर ने एक रन लिया. और सैम करन की अगली गेंद पर शुभमन गिल बोल्ड हो गए. लेंथ को उन्होंने पुल करना चाहा. वह मिस कर गए और ऑफ स्टंप हवा में कलाबाजियां लगा रहा था. अगली गेंद करन ने बेहतरीन यॉर्कर फेंकी. किसी तरह राहुल तेवतिया ने उसे लॉन्ग ऑन पर भेजा. चौथी गेंद फिर यॉर्कर. बिलकुल पैरों के पंजों पर. गेंद वहीं विकेट के पास रह गई. बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया.

अब आखिरी दो गेंद पर चार रन चाहिए थे. इस बार करन ने यॉर्कर के बजाय लेंथ गेंद फेंकी, ऑफ स्टंप के करीब. तेवतिया ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए और एक घुटने पर बैठते हुए गेंद को शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के ऊपर से खेल दिया. इसके बाद हवा में मुठ्ठियां भीचीं और छाती ठोकी. एक नहीं कई बार. तेवतिया ने एक बार फिर गुजरात टाइटंस को जीत दिलाई थी.

गुरुवार को पंजाब क्रिकेट असोसिएशन, मोहाली के मैदान पर रोमांच चरम पर था. गुजरात टाइंटस के लिए 154 रन का लक्ष्य भी पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने चुनौतीपूर्ण बना दिया. जो मैच गुजरात की टीम आसानी से जीतती हुई दिख रही थी उसमें उसे काफी मुश्किलें पेश आईं. गुजरात के एक बार फिर तेवतिया ने मैच खत्म किया. राहुल तेवतिया टीम के लिए बड़े फिनिशर बन चुके हैं. इस जीत ने गुजरात के बात गुजरात के चार मैचों में छह अंक हो गए हैं.

?? ??? ????!@rahultewatia02 does a Rahul Tewatia‼️

He smashes the winnings runs for @gujarat_titans ? ?

Scorecard ▶️ https://t.co/RkqkycoCcd #TATAIPL | #PBKSvGT

— IndianPremierLeague (@IPL) April 13, 2023