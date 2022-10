सैम करन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड ने पर्थ में ICC T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 ग्रुप-1 के मैच में अफगानिस्तान को 112 रन पर समेट दिया। इंग्लैंड की ओर से सैम करन ने 3.4 ओवर में महज 10 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किये।

इस तरह करन T20I में इंग्लैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड आदिल राशिक के नाम था जिन्होंने 2021 में 2 रन देकर वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 विकेट चटकाए थे। यही नहीं, सैम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं।

T20I में इंग्लैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन

The first England bowler to take a five-wicket haul in men’s T20Is ?

Sam Curran ??#T20WorldCup | #ENGvAFG pic.twitter.com/M9r7Mp4hLS

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 22, 2022