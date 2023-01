भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला गया पहला वनडे मैच भारत ने 67 रन से जीत लिया. भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 374 रन का टारगेट रखा था, श्रीलंका की टीम 308 रन ही बना सकी. मैच के आखिरी ओवर में शमी ने श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका को नन स्ट्राइकर छोर पर रन आउट कर दिया, मगर रोहित ने खेल भावना का परिचय देते हुए इस अपील को वापस ले लिया.

दरअसल मैच के आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे. आखिरी ओवर के चौथी गेंद पर मोहम्मद शमी ने दासुन शनाका को नन स्ट्राइकर छोर पर रन आउट कर दिया. अंपायर ने इस फैसले को तीसरे अंपायर को रेफर भी किया, मगर इसके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाज के साथ मिलकर रन आउट की अपील को वापस ले लिया.

दासुन शनाका उस समय 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, रोहित शर्मा ने बड़ा दिल दिखाते हुए रन आउट की अपील को वापस ले लिया. बाद में शनाका ने इस मैच में शतक जड़ा और 108 रन बनाकर नाबाद रहे.

मैच के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि शमी ऐसा कर जाएगा. वह 98 पर बल्‍लेबाजी कर रहे थे. वह शानदार बल्‍लेबाजी कर रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि वह इस तरह से आउट होकर पवेलियन लौटें.

Captain Rohit Sharma on why he withdrew the run out at non striker’s end appeal. pic.twitter.com/cZSo2tft8Q

