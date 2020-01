ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने खुलासा किया है कि कैसे उनका ‘पंटर’ पड़ा. सोशल मीडिया पर एक फैन ने पोंटिंग से इस नाम के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमवतन पूर्व टीम साथी शेन वॉर्न ने उन्हें सबसे पहले इस नाम से बुलाना शुरू किया. इसके बाद पोंटिंग को पूरे क्रिकेट जगत में इस नाम से जाना जाने लगा.

पेसर वर्नोन फिलेंडर को जीत से विदाई नहीं दे सकी दक्षिण अफ्रीकी टीम

पोंटिंग ने अपने ऑफिशिल टिवटर हैंडल पर लिखा, ‘1990 में जब हम क्रिकेट अकादमी में रह रहे थे तब हमें प्रति महीने 40 डालर मिलते थे. मैं तब टीएबी में कुत्तों पर पैसा लगाने जाता था और तब शेन वार्न ने मुझे पंटर नाम दिया.’

We were getting paid $40 a month when we were living at the cricket academy in 1990. I used to go to the TAB to have a bet on the dogs and @ShaneWarne gave me the nickname https://t.co/uY61XKaEAx

— Ricky Ponting AO (@RickyPonting) January 27, 2020