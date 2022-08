लीजेंड्स लीग क्रिकेट (LLC) ने विशेष मैच के लिए वर्ल्ड जॉइंट्स स्क्वॉड में हर्शल गिब्स और सनथ जयसूर्या को रिप्लेस करने का फैसला किया है। इंडिया महाराजा और वर्ल्ड जायंट्स के बीच 16 सितंबर को खेले जाने वाले इस मुकाबले में जयसूर्या और गिब्स की जगह शेन वॉटसन और डैनियल विटोरी को शामिल किया जाएगा।

बता दें, लीजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएलसी) के दूसरे सीजन के आधिकारिक आगाज से एक दिन पहले 16 सितंबर को कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में एक विशेष मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला इंडिया महाराजा और वर्ल्ड जॉइंट्स के बीच होगा जो भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से जुड़े समारोहों को समर्पित होगा। इस मैच में 10 विदेशी देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

