शुभमन गिल ने T20I में शतक जड़ रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने सबसे युवा और 5वें भारतीय बल्लेबाज

शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में शतक जड़ दिया है। इसके साथ ही शुभमन T20I में शतक जड़ने वाले 7वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। गिल ने 54 गेंदों पर 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से अपना पहला T20I शतक पूरा किया। इस तरह शुभमन भारत की ओर से T20I में सैकड़ा जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। उन्होंने सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। गिल ने 23 साल और 146 दिन की उम्र में ये कमाल कर दिखाया है।

दूसरे टी-20 मैच में बल्ले से निराश करने वाले शुभमन गिल तीसरे T20I मैच में शुरुआत से ही काफी रंग में नजर आए। उन्होंने पहले ओवर में चौका के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी, उन्होंने सिर्फ सिर्फ 35 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया था। गिल ने 16वें ओवर में दो लगातार गेंदों पर दो छक्का जड़ा।

भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा के नाम T20I में चार शतक है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने तीन शतक जड़ा है। केएल राहुल के नाम दो शतक है। गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में दोहरा शतक जड़ने का कारनामा किया था। वह वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के पांचवें बल्लेबाज बने थे।

