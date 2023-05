IPL 2023: शुभमन गिल ने जड़ा आईपीएल का पहला शतक, बनाए यह रिकॉर्ड्स

गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज शुभमन गिल ने आईपीएल में पहला शतक जड़ दिया है. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में यह कारनामा किया, वह शतक लगाने वाले गुजरात टाइटंस के पहले बल्लेबाज हैं, वहीं आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले वह छठे बल्लेबाज बन गए हैं.

शुभमन गिल ने 56 गेंद में अपना शतक पूरा किया. अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 13 चौका और एक छक्का लगाया. . शुभमन गिल ने इस मैच में 58 गेंद में 101 रन की पारी खेली. वह गुजरात टाइटंस के लिए शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं. इससे पहले गिल के नाम ही गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था. गिल ने साल 2002 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 96 रन की पारी खेली थी.

A magnificent TON comes up for @ShubmanGill ???? #TATAIPL | #GTvSRH | @gujarat_titans pic.twitter.com/YZHhiw8RkN

— IndianPremierLeague (@IPL) May 15, 2023