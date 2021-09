T20 World Cup में नहीं चुने जाने पर दुखी हैं Imran Tahir, बोले- मैं भी सम्मान का हकदार

Imran Tahir After Not Picking in South Africa’s T20 World Cup Squad: साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड (CSA) ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में फाफ डुप्लेसिस (Faf Du Plessis), इमरान ताहिर (Imran Tahir) और क्रिस मॉरिस (Chris Morris) जैसे सीनियर दिग्गज खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है. इमरान ताहिर को कभी 2020 टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बोर्ड के क्रिकेट निदेशक ग्रीम स्मिथ (Graeme Smith) ने उन्हें तब अपनी योजनाओं का हिस्सा बताया था. लेकिन अब जब उस वर्ल्ड कप के टलने के बाद 2021 वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी गई तो किसी ने उनसे बात तक नहीं की. ताहिर ने कहा कि वह भी थोड़े-बहुत सम्मान के हकदार हैं लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें बेकार समझ रहा है.

अपने देश के क्रिकेट बोर्ड से नाराज इमरान ताहिर (Imran Tahir) ने कहा कि जब से मार्क बाउचर मुख्य कोच बने हैं, टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) की योजनाओं पर उनके साथ कोई संवाद नहीं हुआ. ताहिर ने 2019 वनडे वर्ल्ड कप के बाद वनडे से संन्यास ले लिया था. लेकिन उन्होंने खुद को टी20 के लिए उपलब्ध रखा था.

ताहिर ने कहा, ‘मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं टीम में नहीं हूं. पिछले साल ग्रीम स्मिथ ने मुझसे बात की थी और कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप वर्ल्ड कप खेलें, जो ऑस्ट्रेलिया में था. मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं उपलब्ध और उत्साहित तथा सम्मानित हूं क्योंकि आप मुझे सम्मान देते हैं. मैं तेयार हूं.’

उन्होंने कहा, ‘मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं और आप इन सभी लीगों में मेरा प्रदर्शन देख सकते हैं और इसलिए वह मुझे चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह एबी डिविलियर्स और फाफ डु प्लेसिस जैसे कुछ अन्य लोगों से बात करने जा रहे हैं. उन्होंने मुझे साउथ अफ्रीका के ग्रुप में डाला लेकिन फिर किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया.’

ताहिर ने कहा, ‘कुछ महीनों के बाद मैंने स्मिथ और बाउचर को मैसेज किया और किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया. जब से बाउचर कोच बने हैं, उन्होंने मुझसे एक बार भी संपर्क नहीं किया कि मुझे बताएं कि उनकी योजना क्या है. वाकई दुख की बात है. मैंने 10 साल देश की सेवा की. मुझे लगता है कि मैं इन लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक सम्मान का पात्र हूं.’