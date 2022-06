IND vs SA: लगातार 5वां टॉस हारते ही ट्रोल हुए ऋषभ पंत, लोगों ने कहा- कोहली को दे रहे टफ कंपटीशन

साउथ अफ्रीका के कार्यवाहक कप्तान केशल महाराज ने बेंगलुरु में 5वें T20I में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही भारतीय कप्तान ऋषभ पंत के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दरअसल, पंत को मौजूदा सीरीज में लगातार 5वीं बार टॉस में हार का मुंह देखना पड़ा है। इससे साफ हो गया कि सीरीज में फॉर्म ही नहीं बल्कि किस्मत भी ऋषभ पंत के साथ नहीं हैं।

टॉस हारने के बाद पंत ने कहा, “मेरा अभ्यास टॉस में काम नहीं आ रहा है। यह विकेट बढ़िया दिख रहा है। उम्मीद है कि यहां हम 180-90 का स्कोर बनाएंगे। हमें बस प्रक्रिया पर फोकस करने और मैच में अपना 100% लगाने की जरूरत है आज हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।”

बता दें, पंत की खराब फॉर्म IPL के 15वें सीजन से जारी है और मौजूदा T20I सीरीज के 5वें मैच में टॉस हारने की खबर जैसे ही फैन्स को लगी, वैसे ही सोशल मीडिया पर भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज को लेकर मजेदार मीम्स की बाढ़ आ गई।

पंत के टॉस हारने के साथ ही कई यूजर्स को पूर्व कप्तान विराट कोहली की याद आ गई जिनका टॉस के मामलें में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है।

