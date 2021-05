भारतीय महिला क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति (Veda Krishnamurthy) की मां का कुछ हफ्ते पहले कोरोना संक्रमण (Covid 19) के चलते निधन हुआ था, जिसके बाद 6 मई को उनकी बहन ने भी इसी वायरस की चपेट में आकर दुनिया को अलविदा कह दिया. 45 वर्षीय वत्सला शिवकुमार का निधन बुधवार रात चिक्कमंगलुरू के निजी अस्तपाल में हुआ.

भारत के लिए 48 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और 76 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाली बेंगलुरू की क्रिकेटर वेदा ने 24 अप्रैल को अपनी मां के निधन की जानकारी ट्वीट करके दी थी और साथ ही बताया था कि उनकी बहन भी संक्रमित हैं और उनकी हालत खराब है.

Appreciate all the messages I have received about the loss of my Amma. As you can imagine my family is lost without her. We now pray for my sister. I have tested negative & appreciate if you can respect our privacy. My thoughts & prayers go out to those going through the same!!

