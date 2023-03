VIDEO: Dhawan और Chahal की इंग्लिश सुनने के बाद अपना माथा पकड़ लेंगे आप

वीडियो में शिखर धवन पंजाबी में युजवेंद्र चहल से सवाल करते हैं कि लड़कियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं. इसके जवाब में युजवेंद्र चहल कहते हैं शी (She). फिर धवन पूछते हैं कि लड़कों को क्या कहते हैं तो युजी कहते हैं- ही (He). इसके बाद धवन सवाल दागते हैं कि अगर ज्यादा लड़के हो तो फिर क्या कहेंगे. इसका जवाब देते हुए युजी कहते हैं- ही ही ही (He, He, He). ये सुनते ही धवन-युजी और पीछे खड़े उमरान मलिक ठहाके लगाने लगते हैं. ये मजेदार वीडियो राजस्थाव रॉयल्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.