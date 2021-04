राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ मुकाबले में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने 45 रन से बड़ी जीत दर्ज की. मैच के दौरान रवींद्र जडेजा का एक वीडियो इस वक्‍त काफी वायरल हो रहा है. जिसमें वो जयदेव उनादकट का कैच पकड़ने के बाद चार उंगलियां दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जड्डू ने ऐसा क्‍यों किया. आईये हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं.

दरअसल, रवींद्र जडेजा ने मैच के दौरान कुल चार कैच लपके थे. उनादकट का कैच उनका मैच में चौथा व आखिरी कैच था. 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे जयदेव उनादकट को जडेजा ने डीप मिडविकेट की दिशा में उस वक्‍त लपका जब वो छक्‍का लगाने का प्रयास कर रहे थे.

शून्‍य पर मोइन अली की गेंद पर क्रिस मोरिस भी जड्डू का शिकान बने. इसके अलावा तीन रन बनाकर आउट हुए रियान पराग और सलामी बल्‍लेबाज मनन वोहरा 14(11) भी रवींद्र जडेजा के हाथों लपके गए.

A resounding victory for @ChennaiIPL against #RR by 45 runs.

4 fine catches and 2 wickets for @imjadeja 👏👏#VIVOIPL pic.twitter.com/xMtP2v2elL

— IndianPremierLeague (@IPL) April 19, 2021