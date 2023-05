VIDEO: भाई ने किया भाई का शिकार, आउट होने के बाद हंसते नजर आए हार्दिक

IPL 2023 का 51वां मैच बेहद खास है क्योंकि इस मैच में दो सगे भाई कप्तान के तौर पर आमने-सामने हैं. हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कप्तान है तो क्रुणाल पांड्या लखनऊ सुपर जांयट्स की कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे हैं. इस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या का बल्ला कुछ खास नहीं चला और सिर्फ 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. दिलचस्प बात ये रही कि हार्दिक का कैच उनके सगे भाई क्रुणाल पांड्या ने लपका.

हार्दिक 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए. आवेश खान ने फुलर लेंथ की गेंद ऑफ़ स्टंप के बाहर पटकी जिसे हार्दिक ने हवाई ड्राइव तो किया लेकिन ऊंचाई नहीं मिली और एक्सट्रा कवर पर खड़े क्रुणाल पांड्या ने बेहतरीन कैच लपक लिया. आउट होने के बाद हार्दिक मुस्कराते हुए पवेलियन की ओर जाते नजर आए.

हार्दिक का ये कैच क्रुणाल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. इस शॉट में काफी ताकत थी और यही वजह है कि कैच लपकने के बाद क्रुणाल अपने हाथ को झटकते नजर आये.

गौरतलब है कि IPL इतिहास में यह पहला मौका है जब दो भाई किसी मैच में दो विरोधी टीमों की कप्तानी कर रहे हैं. यही नहीं, T20 क्रिकेट में यह सिर्फ तीसरा मुकाबला है जब दो भाई किसी मैच में विरोधी टीमों की अगुआई कर रहे हैं. इससे पहले हसी बंधु माइक और डेविड बिग बैश लीग में दो बार कप्तान के रूप में आमने-सामने आ चुके हैं.

