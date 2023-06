Virat Kohli's net worth: कोहली ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड, कुल संपत्ति हजार करोड़ के पार

नई दिल्ली| भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की कुल संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है. वह सबसे अमीर भारतीय हस्तियों में से एक बन गए हैं. स्टॉक ग्रो के मुताबिक, कोहली की कुल संपत्ति 1,050 करोड़ रुपए है. इसमें क्रिकेट अनुबंध, ब्रांड समर्थन, ब्रांडों का स्वामित्व और सोशल मीडिया पोस्ट शामिल हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोहली की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. कहा जाता है कि कोहली अपने टीम इंडिया अनुबंध से सालाना 7 करोड़ रुपये कमाते हैं और प्रत्येक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपये, वनडे के लिए 6 लाख रुपये और टी20 मैच के लिए 3 लाख रुपये प्राप्त करते हैं. वह टी-20 लीग से सालाना 15 करोड़ रुपए कमाते हैं.

कोहली ने स्टार्टअप्स में निवेश किया है, जिसमें ब्लू ट्राइब, यूनिवर्सल स्पोर्ट्सबिज, एमपीएल, स्पोर्ट्स कॉन्वो, डिजिट आदि शामिल हैं. कोहली के ब्रांड एंडोर्समेंट 18 से अधिक हैं जिनमें वीवो, मिंत्रा, ब्लू स्टार, वोलिनी, लक्सर, एचएसबीसी, उबर, एमआरएफ, टिसॉट, सिंथॉल शामिल हैं और उन्हें प्रति विज्ञापन शूट के लिए 7.50 से 10 करोड़ रुपये मिलते हैं. ब्रांड एंडोर्समेंट से कोहली को कुल 175 करोड़ रुपये मिलते हैं.

Virat Kohli:

Net Worth - 1,050cr.

Per post charge - 8.9cr on Instagram, 2.5cr on Twitter.

Properties - 110cr.

Cars - 31cr. pic.twitter.com/0zy9CWZlS3

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 18, 2023