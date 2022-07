लंदन: भारत को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनैशनल में 100 रन से हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली इस मैच में सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले से सवालों के घेरे में हैं और ऐसे में एक और पारी में रन न बनाने के बाद ये सवाल और गहरे हो गए। कोहली की फॉर्म पर कप्तान रोहित शर्मा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो वह नाराज हो गए। रोहित ने इस पर सीधा और साफ जवाब दिया।

गुरुवार को लॉर्डस के मैदान पर हुए मुकाबले में भारत के सामने इंग्लैंड ने 247 रन का लक्ष्य रखा। लेकिन टीम इंडिया सिर्फ 146 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही तीन मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है।

भारतीय कप्तान से जब पत्रकार ने कोहली की फॉर्म को लेकर एक बार फिर सवाल पूछा तो रोहित ने कहा, ‘क्यों हो रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आता भाई।’

Rohit was yet again asked on Virat. And I am glad he said what he has. Good to see the captain back his top man. pic.twitter.com/OBtd4JHOFE

— Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) July 15, 2022