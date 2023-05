VIDEO: टॉस जीतने के बाद रोहित ने धवन से ही पूछ लिया- क्या करूं बता?, फिर मिला ये मजेदार जवाब

मुम्बई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL के 46वें मुकाबले में बुधवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मुंबई ने अपनी टीम में एक बदलाव किया. राइली मेरेडिथ की जगह आकाश मधवाल को मौका दिया गया. वहीं पंजाब की टीम में दो बदलाव देखने को मिले. अथर्व तायडे और कैगिसो रबाडा की जगह क्रमश: मैथ्यू शॉर्ट और नाथन एलिस को प्लेइंग इलेवन में चुना गया.

टॉस के बाद पहले गेंदबाजी चुनने के पीछे की वजह के बारें में जब रोहित से पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मैंने शिखर धवन से पूछा कि क्या करना है. उन्होंने कहा कि पहले गेंदबाजी करो, इसलिए हम पहले गेंदबाजी करेंगे. यह एक अच्छी पिच है, हमने लक्ष्य का अच्छी तरह से पीछा किया है, इसलिए हम अपनी ताकत पर टिके रहेंगे.

उन्होंने कहा, "आप हमेशा ऐसी पिचों पर स्कोर अपने सामने रखना चाहते हैं. संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, हमने काफी आईपीएल मैच खेले हैं, चीजें जल्दी बदल सकती हैं. आप देख सकते हैं कि टेबल कितनी टाइट है। एक टीम के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है. यह मैच नए सिरे से आने और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करने के बारे में है. हमारी टीम में एक बदलाव है, मेरिडिथ घायल है. उनकी जगह आकाश मधवाल आए हैं."

टॉस के बाद रोहित और धवन हंसी मजाक करते नजर आए. इस दौरान रोहित ने धवन का सिग्नेचर सेलिब्रेशन भी किया. इसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Mumbai Indians have won the toss and elect to bowl first against Punjab Kings.

Live - https://t.co/IPLsfnImuP #TATAIPL #PBKSvMI #IPL2023 pic.twitter.com/QXPqPg1XhM

— IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2023