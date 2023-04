अलजारी जोसफ- एक ओवर में पलट की मैच की तस्वीर, दिल्ली की गाड़ी को पटरी से उतारा

रफ्तार, सटीकता, अनुशासन, मेहनत और रोमांच. अलजारी जोसफ के इस ओवर में सब कुछ था. गुजरात टाइटंस के दाएं हाथ के इस कैरेबियाई पेसर ने दिल्ली कैपिटल्स की पारी को छह गेंदों में दो झटके दिए. वह भी लगातार गेंदों पर. इसके अलावा उन्हें एक मौका भी मिला.

यह पारी का नौवां ओवर का था. अलजारी की पहली गेंद 144.7 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गई. इस गेंद पर वॉर्नर ने कोई रन बनाया. लेकिन अगली ही गेंद पर वॉर्नर आउट हो गए. वॉर्नर ने इस गेंद को कट करना चाहा. गेंद उनके करीब थी. कट करने के लिए जगह नहीं थी और वॉर्नर यहीं गलती कर गए. गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और विकेटों से जा टकराई. दिल्ली का दूसरा बल्लेबाज ऐसे आउट हुआ. इससे पहले मिशेल मार्श भी इसी तरह आउट हुए थे. वॉर्नर 32 गेंद पर 37 रन बनाकर आउट हुए.

अगली गेंद पर राईली रूसो क्रीज पर उतरे. रूसो दुनियाभर की लीग्स में धमाल मचाते हैं. टी20 क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट 144.67 का है. लेकिन आईपीएल में यह स्ट्राइक रेट सिर्फ 117 के करीब का है. लेकिन अलजारी ने पहली ही गेंद पर उन्हें राहुल तेवतिया के हाथों कैच कराया.

जोसफ की यह गेंद टप्पा लगकर तेजी से उठी. रूसी कुछ समझ पाते इससे पहले गेंद उनके बल्ले से लग चुकी थी. गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और बैकवर्ड पॉइंट की ओर गई. तेवतिया सतर्क थे. उन्होंने दौड़ लगाई और आगे छलांग लगाते हुए गेंद को लपका. मैदानी अंपायर ने तीसरे अंपायर से पुष्टि की. और रीप्ले में साफ हो गया कि गेंद साफ कैच की गई है. इसकी अगली गेंद पर अभिषेक पोरल का कैच बच गया.

