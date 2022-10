ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को दूसरे टी-20 मैच में 31 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के इस मैच के हीरो रहे डेविड वॉर्नर और मिशेल स्टॉर्क. मगर इस मैच में टिम डेविड के एक शॉट की तारीफ हो रही है. टिम डेविड ने इस मैच में 20 गेंद में 42 रन की विस्फोटक पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने चार चौका और तीन छक्का लगाया. 17वें ओवर में टिम डेविड ने 110 मीटर लंबा छक्का जड़ा, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.

ऑस्ट्रेलिया की पारी के 17वें ओवर में ओबैड मैकॉय की तीसरी गेंद पर टिम डेविड ने 110 मीटर लंबा छक्का लगाया. इस शॉट को लेकर गेंदबाज सहित मैदान में मौजूद खिलाड़ी हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर भी इस शॉट की चर्चा की जा रही है.

Tim David with the one-two punch! The second six travelled 110m! ?? #AUSvWI #PlayOfTheDay | #Dettol pic.twitter.com/dAgpsoTJV3

Tim David a perfect successor of the Keiron Pollard for the Mumbai Indians ..!! We [@mipaltan] are going to reclaim our kingdom from next seasons!!pic.twitter.com/byBKpQhMiy

