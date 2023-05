VIDEO: कोहली का 103 मीटर का छ्क्का, हर कोई रह गया हक्का-बक्का

आईपीएल 2023 में विराट कोहली का शानदार फॉर्म जारी है. गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली. कोहली ने आईपीएल का अपना छठा शतक जड़ा. विराट ने नौवें ओवर में हैदराबाद के गेंदबाज 103 मीटर लंबा छक्का लगाए, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए.

नौवें ओवर में हैदराबाद के गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी करने आए थे, ओवर की पहली गेंद को विराट कोहली ने मिड विकेट की दिशा में छक्का जड़ दिया. कोहली ने गुड लेंथ गेंद जो ऑफ स्टंप की लाइन में थी, उसे पिक लिया और एक्रॉस खेलकर बाटम हैंड से छक्का लगा दिया. यह छक्का 103 मीटर का था.

विराट कोहली ने 63 गेंद में 100 रन की पारी खेली, अपनी पारी में उन्होंने 12 चौका और चार छक्का लगाया.

देखें वीडियो

