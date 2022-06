शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। ये कहावत पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम पर एकदम फिट बैठती है। अकरम ने भले ही अरसे पहले क्रिकेट को अलविदा कह दिया हो लेकिन उनकी गेंदबाजी की धार में कोई कमी नहीं आई है। यही वजह है कि अकरम जब हाल ही में एक चैरिटी मैच में खेलने उतरो तो उन्होंने अपनी शानदार इन स्विंग यॉर्कर से इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक एथर्टन के स्टंप्स उड़ा दिए।

वसीम की इस शानदार गेंदबाजी का वीडियो क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट ने ट्विटर पर शेयर किया है जो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर अकरम ने शानदार अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया भी दी। अकरम ने एथर्टन को टैग करते हुए लिखा, “सॉरी माइक एथर्टन, हम भले ही बूढ़े हो गए हो लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं।”

इस वीडियो में अकरम को पूर्व इंग्लिश कप्तान एथर्टन को आउट करने के बाद अपने पुराने अंदाज में विकेट का जश्न मनाते देखा जा सकता हैं। इस दौरान वह पवेलियन की ओर लौटते एथर्टन का बल्ला थपथपाते हैं। अकरम और एथर्टन 90 के दशक में एक दूसरे का सामना कर चुके हैं। यही नहीं, दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लिश काउंटी टीम लंकाशायर के लिए खेलते हुए ड्रेसिंग रूम साझा किया था।

Sorry @Athersmike we might get older but some things will stay the same ?! https://t.co/k2SnvKGvX5

— Wasim Akram (@wasimakramlive) June 19, 2022