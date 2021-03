West Indies vs Sri Lanka, 1st Test, Day 1: वेस्टइंडीज-श्रीलंका के बीच 21 मार्च से एंटीगुआ में पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है. मुकाबले के पहले दिन श्रीलंका अपनी पहली पारी में महज 169 रन पर सिमट गई, जिसके बाद वेस्टइंडीज ने दिन की समाप्ति तक बगैर कोई विकेट गंवाए 13 रन बना लिए हैं.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम को कप्तान दिमुथ करुणारत्ने के रूप में पहला झटका लगा. करुणारत्ने 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद ओशादा फर्नांडो (4) और दिनेश चांडीमल (4) भी चलते बने. आलम ये रहा कि श्रीलंका ने अपने 5 विकेट महज 92 के स्कोर पर गंवा दिए.

A day that belonged to @windiescricket. They go to stumps at 13/0 after bowling Sri Lanka out for 169.@Jaseholder98‘s 5/27 the difference on day one.#WIvSL | https://t.co/mHPz6gNKhJ pic.twitter.com/4rd4UJwc5U

— ICC (@ICC) March 21, 2021