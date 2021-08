इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में बारिश की वजह से जीत का सुनहरा मौका गंवाने के बाद टीम इंडिया (Team India) लॉर्ड्स में हो रहे दूसरे मैच में हर हाल में जीत चाहेगी। 12 अगस्त से शुरू हुए लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 276 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को मजबूत पकड़ दिलाने में अहम भूमिका रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और केएल राहुल (KL Rahul) की सलामी जोड़ी ने निभाई। राहुल जहां 127 रन बनाकर अब भी क्रीज पर नाबाद हैं, वहीं रोहित ने 145 गेंदो पर 83 रन की पारी खेल राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी बनाई थी।

भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच 12 से 16 अगस्त तक चलेगा। गौरतलब है कि इस बीच 15 अगस्त यानि कि भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस पड़ेगा।

Rohit Sharma with another gem in press conference@ImRo45 #RohitSharma #ENGvIND pic.twitter.com/NxuRkZUFUO

— Rohit Sharma Trends™ (@TrendsRohit) August 13, 2021