पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच यूनिस खान ने इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से पहले सोशल मीडिया टिवटर अपने फैंस के लिए एक मैसेज लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी नई पारी यानी कोचिंग की शुरुआत का जिक्र किया है और साथ ही दुआओं में याद रखने की गुजारिश की है.

कोरोनाकाल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर पहुंच चुकी है जहां उसे 3 टेस्ट और इतने ही टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. दौरे की शुरुआत टेस्ट मैच से होगा जो 30 जुलाई से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान से शुरू होगा.

पाकिस्तान की 20 सदस्यीय टीम मैनचेस्टर पहुंचने के बाद 20 दिनों तक पृथकवास पर रहेगी. दौरे के सभी मैचों को जैविक रूप से सुरक्षित परिस्थितियों में खेला जाएगा.

यूनिस ने फोटो के साथ लिखा, ‘पाकिस्तान टीम के साथ एक नया सफर बल्लेबाजी कोच के तौर पर कल से शुरू हो रहा है. हम इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहे हैं. इस मुश्किल समय में हमें अपनी दुआओं में रखना.’

The new journey with @TheRealPCB as a batting coach begins tomorrow as we look to depart for England. Keep us in your prayers during these testing times. pic.twitter.com/pBLE1uaT8g

— Younus Khan (@YounusK75) June 27, 2020