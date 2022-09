कैमरून ग्रीन और एलेक्स कैरी की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे मैच में रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को दो विकेट से हरा दिया. न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिये 233 रन का लक्ष्य रखा था, लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक समय 44 रन के स्कोर पर पांच विकेट गंवा दिये थे, मगर कैमरून ग्रीन और एलेक्स कैरी ने 158 रन की साझेदारी कर मैच को ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया. कैमरून ग्रीन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है.सीरीज का दूसरा मैच आठ सितंबर को खेला जायेगा.

