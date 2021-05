Bangladesh vs Sri Lanka, 1st ODI: बांग्लादेश-श्रीलंका के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में 23 मई को पहला वनडे मैच खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने 33 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान टीम ने 3 मुकाबलों की शृंखला में 1-0 से लीड बना ली है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 6 विकेट गंवाकर 257 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका 48.1 ओवर में महज 224 रन पर सिमट गई.

बांग्लादेश की ओर से कप्तान तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) ने 52 रन की पारी खेली. इसके बाद मुशफिकुर रहीम (Mushfiqur Rahim) ने महमदुल्लाह (Mahmudullah) के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 109 रन जुटाए. रहीम 87 गेंदों में 5 बाउंड्री की मदद से 84, जबकि महमदुल्लाह 54 रन बनाकर आउट हुए.

🏏 84 runs off 87 balls

🏏 Four fours and a six

Mushfiqur Rahim is the Player of the Match in the first #BANvSL ODI ✨ pic.twitter.com/UB0nUX5xGp

— ICC (@ICC) May 23, 2021